মাহমুদ মামদানির ‘চিরস্থায়ী সংখ্যালঘু’ ও জাতিরাষ্ট্রের অভিশাপ

শুকিয়ে যাওয়া ক্ষতগুলো চিরস্থায়ী কিছু দাগ রেখে যায় শরীরে। ঠিক যেমন স্কুলজীবনে কাঠের বেঞ্চে স্টিলের স্কেল দিয়ে কাটা আঁচড়গুলো শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন শেষ হয়ে যাওয়ার পরও দগদগে অতীত হিসেবে মুখব্যাদান করে টিকে থাকে। বিশ্বসভ্যতা, সংস্কৃতি ও মানবতার প্রশ্নে উপনিবেশ অনেকটা শরীরের ক্ষত কিংবা বেঞ্চে কাটা আঁচড়ের মতো। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের তীব্রতা, বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব ও ইউরোপের নানা দেশের সামরিক দুর্বলতার কারণে কাগজে–কলমে ইতিহাসের পাতায় বর্ণিত উপনিবেশকাল শেষ হয়েছে। তবে বাস্তবতার নিরিখে দেখতে গেলে, পরিস্থিতি অনেকটা রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের মতো, অর্থাৎ ‘শেষ হয়ে হইল না শেষ’।

উপনিবেশবাদও বিভিন্ন ধাপ পার হয়ে আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের মধ্যে পরিণতি পেয়েছে। তবে উপনিবেশবাদের ইতিহাসচর্চায় জাতিরাষ্ট্রকে উপনিবেশের পরবর্তী ধাপ হিসেবে দেখার বিপরীতে অবস্থান নিয়েছেন মাহমুদ মামদানি। তিনি দেখাচ্ছেন, এই দুটি রাজনৈতিক মডেলকে আগে-পরে দিয়ে বোঝা যাবে না। বরং তারা একই সময়ে রূপ লাভ করেছে এবং একটি অপরটিকে গড়ে দিয়েছে। এই মডেল হলো সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদ। মাহমুদ মামদানি একেই বলছেন রাজনৈতিক আধুনিকতার আদি পাপ।

বিশ্বের নানা স্থানে চলমান জাতিগত সংঘাত ও জাতিবিদ্বেষের বাস্তবতায় এডওয়ার্ড সাঈদ উত্তরকালে নির্যাতিতের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত উগান্ডার তাত্ত্বিক মাহমুদ মামদানি (১৯৪৩-)। উগান্ডার ইদি আমিনের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের কর্মী, দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের সহযাত্রী এবং উপনিবেশিবাদবিরোধী তাত্ত্বিক হিসেবে মামদানি সেই সারিতে অবস্থান করেন, যেখানে ছিলেন আলজেরিয়ার ফ্রাঞ্জ ফানো, ফিলিস্তিনের এডওয়ার্ড সাঈদ, পাকিস্তানের একবাল আহমদ। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনস্টিটিউট অব আফ্রিকান স্টাডিজের পরিচালক, উগান্ডার কাম্পালা আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। উগান্ডার সমাজবিজ্ঞান গবেষণার প্রথম প্রতিষ্ঠানটি তাঁরই হাতে গড়া। বিভিন্ন সময়ে তিনি দেশটি থেকে বহিষ্কৃতও হয়েছেন। আবার গণতান্ত্রিক শাসনে ফিরে গেছেন জন্মভূমিতে। মামদানি বক্তৃতা, বিবৃতি ও বিতর্কে যেমন সরব, তেমনি ১৩টি মৌলিক গ্রন্থ ও সম্পাদিত প্রকাশনায় তিনি উপনিবেশোত্তর অধ্যয়নের বিদ্যাজগতেও এক উজ্জ্বল নাম। তাঁর আলোচিত বইগুলোর মধ্যে রয়েছে The Myth of Population Control: Family, Class and Caste in an Indian Village (1972), Good Muslim, Bad Muslim: America, the Cold War and the Roots of Terror (2004), Define and Rule: Native as Political Identity (The W.E.B. DuBois Lectures) (2012) এবং সর্বশেষ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে প্রকাশিত Neither Settler nor Native: The Making and Unmaking of Permanent Minorities (2020)। শেষ বইটিতে তিনি জাতিরাষ্ট্র গঠনের আদর্শ ও তার ইতিহাস এবং উপনিবেশবাদ ও দখলদার প্রশ্নে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ যুক্তিতর্ক উত্থাপন করেছেন। আধুনিক রাজনীতি, নাগরিকত্ব, সার্বভৌমত্ব, মানবাধিকার ইত্যাকার প্রশ্নে তাঁর গবেষণালব্ধ অন্তর্দৃষ্টি বর্তমানকালের রাজনৈতিক জটিলতা ও মানবিক দুরবস্থা বুঝতে সাহায্য করতে পারে।