নতুন শ্রেণী প্রিকারিয়েত: অনিশ্চয়তার মধ্যে কায়দা করে বেঁচে থাকা জীবন

প্রিকারিয়েত ভাবনার সাম্প্রতিকতম পরিপ্রেক্ষিত

২০১১ একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর। এ বছর গাই স্ট্যান্ডিং লিখলেন প্রান্তিক শ্রম–সম্পর্কের সামাজিক ব্যবচ্ছেদমূলক গ্রন্থ The Precariat: A Dangerous Class (Guy Standing, 2011)। বইটি প্রকাশিত হওয়ার আগে আগে মে মাসে ভ্যানিটি ফেয়ার ম্যাগাজিনে ছাপা হলো নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিৎজের ‘Of the 1%, by the 1%, for the 1%’ ধারণাটি (Stiglitz, J. 2011)। এতে জানানো হলো, নব্য উদারবাদী শ্রমব্যবস্থা মাত্র ১ ভাগ মানুষকেই সর্বময় ক্ষমতাশালী করে তুলছে। মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে সমন্বয় করে সব শ্রমজীবীর আয়বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে বটে, তবে বণ্টনের বৈষম্য অস্বাভাবিকভাবে ১%–কেই সব সুবিধার অধিকারী করে তুলছে। একই বছরে সামাজিক সাম্যমুখী অ্যাডবাস্টার ম্যাগাজিন ‘অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলন’–এর ডাক দেয়। আন্দোলনটির মূল স্লোগান ছিল, ‘আমরাই ৯৯ ভাগ’ (we are the 99%)। অ্যাডবাস্টার–এর বক্তব্য ছিল: বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার নীতিমালা যুক্তরাষ্ট্রে সম্পদ পুনর্বণ্টনের বৈষম্যকে সর্বকালের নিকৃষ্টতম পর্যায়ে নিয়ে গেছে। শোষকের কালিমা নিয়ে মাত্র ১ ভাগ মানুষ বিত্তে ফুলেফেঁপে উঠেছে।

উল্লেখ্য, ১৯৮০ সালেই সামাজিক ইতিহাসবিদ Howard Zinn তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ A People’s History of the United States (2015)–এ ‘দ্য কামিং রিভোল্টস অব দ্য গার্ডস’ প্রত্যয়টি ব্যবহারের মাধ্যমে ৯৯% মানুষকে ‘দ্য পিপল’ বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। ভবিষ্যদ্বাণীও করেছিলেন যে টালমাটাল সময় আসন্ন, যখন ৯৯% জনগণ একই মানসিকতায় চলে আসবে। ২০০৫ সালে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ পল ক্রুগম্যানও মার্কিন কংগ্রেসের অর্থ ব্যবস্থাপনা নথি পর্যালোচনা করে নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় লেখেন যে ১৯৭৯ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যম আয়ের জনতার আয় বেড়েছে ২১%, কিন্তু অতিধনীদের মাত্র ০.১%–এর আয় বেড়েছে ৪০০% (Krugman, P. 2005 )। ২০১১ সালে নিউইয়র্কের বাণিজ্যকেন্দ্রের পাশে জুকোট্টি পার্কের অকুপাই আন্দোলনের সমাবেশ পুলিশ ছত্রভঙ্গ করে দেয়। তখন সিদ্ধান্ত হয় ব্যাংক, বীমাসহ সব ধরনের বহুজাতিক বাণিজ্য সংস্থার দপ্তরের সামনে সামাজিক সাম্যবাদী কর্মীরা লাগাতার সমাবেশ করে যাবেন। সে সময়ও ক্রুগম্যান ‘আমরা ৯৯%’ ধারণাটিকে সঠিক বলে ঘোষণা দেন এবং আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে পত্রপত্রিকায় মতামত কলাম লেখেন।